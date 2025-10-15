Alejandro Armenta asiste al Primer Informe de Pepe Chedraui

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, asistió al Primer Informe de Actividades del presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, y destacó el desarrollo, estabilidad y consolidación en la capital, como resultado de la coordinación entre el Gobierno Federal, el Estado y los Ayuntamientos.

En su mensaje, el titular del ejecutivo afirmó que dicha armonía ha sido fundamental y puntualizó que trabajan juntos con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ya que lo que se merece Puebla es una labor coordinada entre los diferentes órdenes de gobierno. “Hemos logrado recuperar la armonía entre las instituciones estatales y municipales; eso ha permitido iniciar una etapa de desarrollo, estabilidad y consolidación que era necesaria”, afirmó.

El gobernador Alejandro Armenta también resaltó la estrategia conjunta con la administración municipal para reducir los índices delictivos, ya que la primera obligación y prioridad de todo gobierno es la seguridad, la paz y mantener la vida de la población, dado que de esta manera Puebla capital y estado se pueden presentar como una opción ante el mundo con eventos turísticos, deportivos, tecnológicos y artísticos.

El trabajo en conjunto ha permitido impulsar proyectos como el Plan Hídrico para el rescate del Río Atoyac y el Lago de Valsequillo, así como avanzar con la pavimentación de más de 5 mil calles, un reclamo social al que se le brindó respuesta contundente. El gobernador reiteró que es responsabilidad de los gobiernos municipales garantizar los servicios como bacheo, agua, drenaje, alumbrado y seguridad. “Deben ser parte inherente del presupuesto”, puntualizó.

Durante el evento, el presidente municipal, José Chedraui, reconoció el respaldo y la disposición del gobernador para trabajar de manera conjunta, destacó la generosidad del ejecutivo estatal con Puebla capital, así como el liderazgo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para continuar en la construcción del segundo piso de la cuarta transformación.

El edil agregó que aún falta mucho por hacer en la capital, ya que la ciudad se construye con orden. “Avanzaremos construyendo una capital más humana para que a Puebla le vaya bien. No les voy a fallar, porque no le voy a fallar a Puebla“, concluyó.

Te recomendamos: