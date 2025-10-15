Congreso anuncia 5.° Aniversario de la Alfarería en Acteopan

En el Congreso del Estado, la diputada Azucena Rosas Tapia anunció la conmemoración del 5.° Aniversario de la Alfarería en el municipio de Acteopan el próximo 18 de octubre, con una feria que honra el talento y tradición de artesanas y artesanos de la comunidad, donde elaboran diversos productos con barro y carrizo.

La legisladora expuso que el objetivo general de este evento es impulsar la economía local, fortalecer la comercialización de artesanías y generar nuevas oportunidades para las familias que se dedican a este oficio.

“La alfarería es más que una tradición, es una herencia viva que combina historia, cultura, creatividad y con su impulso reafirmamos el compromiso de seguir construyendo un municipio orgulloso de su identidad y de su gente trabajadora”, dijo.

El presidente municipal de Acteopan, René Castillo Guzmán, señaló que este es el quinto aniversario de la feria artesanal, iniciativa impulsada por un grupo de alfareros para fomentar la comercialización de sus productos.

En compañía de la regidora de Industria y Comercio de Acteopan, Yolanda Pineda Jiménez, el edil expuso que se han modificado los procesos para elaborar productos de barro, con la finalidad de evitar daños a la salud y garantizar su calidad.

