Diputados entregan artículos de primera necesidad a damnificados

Legisladoras y legisladores locales mantienen la gestión y entrega de apoyos para las personas que resultaron afectadas por las recientes lluvias en la Sierra Norte, Nororiental y Negra del Estado de Puebla.

En apoyo al distrito 01 con cabecera en Xicotepec de Juárez, que representa la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas, acudieron las legisladoras Kathya Sánchez Rodríguez, Norma Estela Pimentel Méndez, Angélica Patricia Alvarado Juárez y Guadalupe Yamak Taja, así como el diputado Julio Miguel Huerta Gómez, quienes hicieron la entrega de diferentes artículos de primera necesidad en la zona.

A través de sus representantes, el Congreso del Estado mantiene su compromiso de ser una institución cercana a la gente y respaldar a las familias afectadas.

Te recomendamos: