Localizan cadáver en colonia Minerales de Guadalupe Sur

El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado al costado de una vialidad en la colonia Minerales de Guadalupe Sur, sitio donde se dio inicio a las investigaciones ministeriales para saber el origen del hoy occiso.

El hombre, de aproximadamente 50 años de edad, fue encontrado por vecinos de la zona desde cerca de las 6 horas de este miércoles. Sin embargo fue hasta horas más tarde cuando se reportó el caso al 911.

Paramédicos y policías confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales y que presentaba al menos una lesión en el rostro.

No obstante, según informes de rescatistas, el hoy occiso también tenía espuma en la boca, por lo que se desconoce si el hombre sufrió algún tipo de agresión o complicación médica.

El área fue asegurada y personal adscrito a la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó el levantamiento del cadáver y su traslado a un anfiteatro.

