Armenta ofrece respaldo total a Emilio tras homicidio de sus padres

El gobernador Alejandro Armenta Mier informó que sostuvo una conversación directa con Emilio Tello, hijo mayor del matrimonio conformado por Karina Ruiz y Alexandro Tello, lo cual –dijo– fue relevante para esclarecer el asesinato de la pareja.

En conferencia de prensa, el mandatario señaló que al joven, de 22 años, le expresó que cuenta con el respaldo total del Gobierno de Puebla.

Aunque, se reservó los detalles de la conversación, destacó que el diálogo que sostuvo con el mayor de los tres hijos del matrimonio Tello Ruiz fue relevante para el esclarecimiento de los hechos.

Tal vez te interese: Emilio Tello asumirá responsabilidad de sus hermanos tras quedar en orfandad

#Puebla 🚨 El gobernador Alejandro Armenta Mier indicó que sostuvo comunicación con Emilio Tello, el mayor de los hijos del matrimonio Tello Ruiz, a quien ofreció el respaldo del Estado.



"Él sabe que tiene el respaldo y fue importante hablar con él para esclarecer los hechos"… pic.twitter.com/ItCVTkPoVz — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) February 24, 2026

“Tuve la oportunidad ayer de hablar con Emilio Tello, que es el joven mayor de 22 años, y omito los comentarios, pero él sabe que tiene todo el respaldo del Gobierno del Estado. Fue muy importante hablar con él para esclarecer los hechos. No puedo decir más, pero me impresionó poder hablar con él”, expresó.

Alejandro Armenta reiteró el compromiso de su administración para acompañar a la familia y garantizar que se llegue a la verdad.

Lee también: Fiscalías de Puebla y Tlaxcala investigarán homicidio de Karina y Alexandro

En ese sentido, dijo que las autoridades poblanas sostuvieron una reunión con sus homólogas de Tlaxcala para avanzar en las indagatorias y fortalecer la vinculación entre las Fiscalías de ambas entidades, incluso comentó que la fiscal Idamis Pastor Betancourt ofrecería una rueda de prensa este miércoles 25 de febrero para dar detalles de este y otros casos.

Te recomendamos: