Japón elige por primera vez a una mujer como primera ministra

La conservadora Sanae Takaichi se convirtió en la primera mujer en asumir como primera ministra de Japón. La política del Partido Liberal Democrático obtuvo 237 votos en la Cámara Baja del Parlamento.

“Sanae Takaichi ha sido elegida nueva primera ministra”, confirmó el portavoz de la Cámara Baja, Fukushiro Nukaga, tras el recuento de votos. La victoria se completó con su triunfo en la Cámara Alta, donde obtuvo 125 votos.

Takaichi, de 64 años, aseguró su posición tras firmar un acuerdo con el opositor del Partido de la Innovación de Japón, su nuevo socio de coalición. La oposición no logró presentar un candidato único para hacerle frente.

Pocas horas después de su elección, la nueva primera ministra nombró a los 19 integrantes de su Gabinete, donde solo incluyó a dos mujeres. Esta decisión contrasta con su promesa de lograr una proporción de género.

El cambio de gobierno se produce tras la dimisión de Shigeru Ishiba, quien renunció en septiembre después de que la coalición gobernante perdiera la mayoría en ambas cámaras del Parlamento.

Takaichi enfrenta el desafío de abordar urgentemente las cuestiones pendientes tanto en política interna como exterior, según señalaron analistas políticos tras su histórica elección.

