Pepe Chedraui encabeza conferencia contra la corrupción

El Gobierno de la Ciudad, que encabeza el alcalde Pepe Chedraui Budib, llevó a cabo la conferencia “Día Internacional contra la Corrupción”, un espacio orientado a la prevención y disuasión de posibles actos indebidos, mediante herramientas que permiten su detección oportuna con el propósito de fortalecer buenas prácticas de gestión que aporten valor a sus funciones en la administración pública municipal.

Este esfuerzo se suma a las acciones permanentes de capacitación dirigidas a personas servidoras públicas de las dependencias y entidades del Gobierno de la Ciudad, a través de la Contraloría Municipal a cargo de Dulce Lilia Rivera Aranda.

Durante su mensaje, el presidente municipal, Pepe Chedraui expresó que con estas acciones se reafirma un compromiso inquebrantable con la transparencia y la legalidad. Señaló que el propósito es fortalecer el combate a la corrupción y promover una auténtica cultura de honestidad entre todas y todos quienes integran el servicio público, reconociendo que el trabajo responsable de cada día sostiene y hace posibles los servicios públicos de la capital.

“En el Gobierno de la Ciudad estamos convencidos de que la herramienta fundamental para promover la integridad y la rendición de cuentas es la información”, expresó.

A su vez, Dulce Lilia Rivera Aranda, contralora municipal, destacó la visión del Gobierno de la Ciudad por una gestión en orden, responsable y honesta. Subrayó las diversas acciones para fortalecer el control interno como capacitaciones y campañas para mejores prácticas por un gobierno con integridad y confianza para la ciudadanía.

“En este gobierno, gracias al presidente Pepe Chedraui, estamos impulsando una transformación basada en el orden, la transparencia y la ética pública”, comentó.

La conferencia “Combate a la Corrupción” corrió a cargo de Miguel del Olmo y Adriana Méndez Morales.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad refrenda su compromiso con la integridad institucional, la profesionalización del servicio público y la construcción permanente de una administración cercana, confiable y honesta para beneficio de todas y todos.

