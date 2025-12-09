Revisaremos que candidatos en Puebla no sean delincuentes: Pável Gaspar

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla, Pável Gaspar Ramírez, remarcó que es necesario revisar quiénes son propuestos como candidatos y que no sean delincuentes, por lo que iniciaron mesas de trabajo con el Instituto Electoral del Estado (IEE) para revisar las facultades y evitar que lleguen a convertirse en autoridades.

Afirmó que gobiernos del estado panistas protegían a los huachicoleros, a quienes les decían que con 50 mil pesos podían perforar los ductos que atravesaban sus tierras, por lo cual pasaron de agricultores a delincuentes, cuyas ganancias debían repartir con ellos.

“Lo que pasó con el secretario de Gobernación es un fenómeno y es una consecuencia de gobiernos corruptos que no les importaba Puebla”, dijo.

En este sentido, prometió que la legislatura a la que pertenece construirá marcos jurídicos para que el gobierno estatal pueda accionar y erradicar la delincuencia para tener un estado en paz, seguro y próspero.

Gaspar Ramírez confió que habrá resultados para toda la región por parte de las autoridades estatales y del gobierno federal en estas regiones consideradas huachicoleras.

Piden investigación contra “El Toñin” y su hija

Por otra parte, el diputado morenista Julio Huerta dijo que el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, debe proceder contra “El Toñín” y su hija, la presidenta municipal de Quecholac, Guadalupe Martínez, para que sean investigados.

“La actitud de este personaje es inadmisible, porque una persona ha sido señalada en múltiples ocasiones, sobre quien todos tenemos conocimiento; como tú bien lo dijiste, desde el gobierno de Miguel Barbosa Huerta pesan sobre su cráneo diversas carpetas de investigación por delitos considerados graves y que es dominio público que encabeza una organización de carácter criminal con presencia mínimamente local en la región de Tecamachalco y Palmar (de Bravo)”, opinó.

El exsecretario de Gobernación señaló que el único lugar para un delincuente es la cárcel y dijo estar a favor de solicitar a la Fiscalía General del Estado y de la República que procedan en términos de ley sobre Antonio Valente Martínez Fuentes.

“El Toñín”, como es conocido en la región de Tecamachalco, ha sido acusado en diversas ocasiones de ser el líder huachicolero de la zona e impulsar a su hermano y ahora a su hija a ser ediles de la demarcación de la que es originario.

