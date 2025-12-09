Rector IBERO Puebla destaca apertura y escucha del gobierno de Armenta

El rector de la IBERO Puebla, Alejandro Guevara Sanginés, opinó que, como sucede en otros gobiernos, el primer año del gobernador Alejandro Armenta Mier pasa por una curva de aprendizaje y sería prematuro una evaluación de su administración; sin embargo, expresó preocupación por la inseguridad.

No obstante, destacó el acompañamiento a madres buscadoras en el estado con las mesas de trabajo en las que ha resuelto algunas de las problemáticas que le han planteado, lo cual es un elemento que da esperanza.

Abundó que el padre Arturo González acude con las familias de las personas desaparecidas a las mesas de trabajo y ha presenciado que son escuchadas por las autoridades estatales, lo cual ha marcado la diferencia con otros gobiernos.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el rector señaló que la universidad jesuita en el estado tiene una relación de respeto con el mandatario poblano y señaló que la inseguridad ha dejado que desear en todos los órdenes de gobierno, al ser un clamor de la ciudadanía.

Te puede interesar: Operativos contra cámaras parásito continuarán en la capital poblana

“En este sentido, bien por el ámbito de la apertura y la escucha, y en la medida en que el gobernador escuche de viva voz a las víctimas, nuestra apuesta es que lo sensibilice para tener voluntad política de enfrentar situaciones muy difíciles“, comentó.

En otro tema, el académico reveló que Paulina N., quien falleció durante un siniestro vial en arrancones en la Vía Atlixcáyotl, no era una alumna activa de la IBERO; sin embargo, el rector reprobó que los jóvenes realicen estas actividades que pueden cobrar sus vidas.

Guevara Sanginés lamentó este hecho y la muerte de la exalumna y fijó como postura no fomentar este tipo de actividades que atentan contra los demás.

“No solo es un problema para las víctimas, sino para las personas inocentes que se ven involucradas en un accidente cuando no tendrían que estar involucradas, y esa es nuestra postura, defender la seguridad de las personas”, declaró.

Editor: César A. García

Te recomendammos: