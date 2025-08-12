Rectora BUAP da bienvenida a estudiantes de Salud y PECU

“La BUAP es el lugar que los recibe con mucho cariño, siéntanse orgullosos de ser parte de esta comunidad”, expresó la Rectora Lilia Cedillo Ramírez como bienvenida a los estudiantes que este día ingresaron a sus carreras en el Área de la Salud. Más tarde visitó la Preparatoria Urbana Enrique Cabrera Barroso, donde celebró la llegada de nuevos alumnos de nivel medio superior.

En el Área de la Salud, desde temprano, los juegos mecánicos, la música en vivo, el espectáculo de lucha libre, los módulos de información sobre los servicios que presta la universidad, inflables, toro mecánico y otras actividades sirvieron para recibir a más de mil estudiantes de nuevo ingreso, quienes iniciaron su vida universitaria.

En esta bienvenida, la Rectora de la BUAP convivió con los alumnos y les deseó éxito en esta nueva etapa de su vida. Les garantizó que la universidad atenderá sus dudas y necesidades, con el fin de que se preparen en las mejores condiciones. Por su parte, estudiantes de Estomatología, Medicina, Enfermería y otras carreras le externaron su agradecimiento y respaldo.

“Me da mucho gusto estar en el Área de la Salud, porque fue aquí donde inicié mi formación profesional y donde están los mejores recuerdos que tengo como docente y como investigadora; por eso me identifico tanto con ustedes. Es muy grato ver cómo disfrutan de todas las actividades que preparamos para darles la bienvenida; para los que ya formaban parte de la comunidad, les deseo un buen regreso y que encuentren, además de los conocimientos, a los buenos amigos.”

Más tarde, con carteles que reflejaron el entusiasmo y una cálida bienvenida, la Rectora Lilia Cedillo también dio la bienvenida a los nuevos integrantes de la Preparatoria Urbana Enrique Cabrera Barroso, a quienes manifestó que ya forman parte de esta unidad académica, que es orgullo de la institución y forma jóvenes preparados, pero sobre todo con sentido humano. Asimismo, realizó un recorrido por los clubes de robótica e impresión 3D y Eclipse, este último dedicado a la difusión de la ciencia y la astronomía.

Te recomendamos: