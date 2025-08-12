UDLAP inicia semestre Otoño 2025 celebrando 85 años

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) dio la bienvenida a su comunidad estudiantil de licenciatura y posgrado integrada por jóvenes provenientes de todo el país y del extranjero, quienes hoy inician el semestre de Otoño 2025. Este nuevo ciclo académico refleja el crecimiento sostenido de una institución comprometida con la excelencia, la innovación y el impacto social, compromiso que se ve reforzado en el marco de la celebración de sus 85 años de fundación y 55 años de su campus en Puebla. Con ello, la UDLAP reafirma su misión de formar profesionales críticos, creativos e innovadores, capaces de transformar su entorno.

Reconocida como un referente de la educación superior a nivel nacional e internacional, la UDLAP cuenta con una facultad de prestigio que se mantiene a la vanguardia y con experiencia en los campos de estudio e investigación más relevantes para la solución de problemáticas actuales. Asimismo, su planta docente se encuentra fortalecida por profesores visitantes que este semestre serán parte de la oferta académica consolidada, tal es el caso del Dr. Patrick Johansson, quien recientemente fue reconocido con el Premio Internacional Alfonso Reyes 2025.

El campus, donde los jóvenes desarrollarán los conocimientos que les permitirán convertirse en los profesionales que el mundo demanda, se consolida como un ecosistema de enseñanza y formación integral que cuenta con infraestructura de clase mundial, tecnología de punta, plataformas colaborativas en un entorno seguro, así como espacios que albergan laboratorios especializados, entre los que resaltan el Digital Makerspace, la sala Dolby Atmos, el Centro de Análisis Económico y Estrategias de Inversión (CAEEI), Zona Maker, Idea Lab y los pisos 1 y 2 de la Biblioteca, espacios recientemente renovados que a partir de hoy serán puntos de encuentro para los estudiantes.

Respaldada por su nombramiento como la mejor universidad privada de México y la tercera a nivel nacional, de acuerdo con el ranking de El Universal, así como por la acreditación nacional de sus programas de licenciatura, maestría y doctorado, de los cuales cinco están inscritos en el Sistema Nacional de Posgrados, la UDLAP ofrece un entorno educativo donde la excelencia es un principio que inspira a cada miembro de la comunidad a transformar su futuro. Este compromiso la consolida como un referente de la educación superior en México y en el mundo, formando profesionales altamente capacitados y conscientes de la responsabilidad social que implica garantizar una distribución equitativa de los beneficios que genera la globalización.

Hoy, más estudiantes han aceptado el reto haciendo la diferencia al integrarse a una institución que transforma jóvenes en profesionales críticos, creativos e innovadores.

¡Bienvenidos al semestre Otoño 2025! ¡Bienvenidos a la excelencia académica UDLAP!

