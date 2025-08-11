CICEPAC reconoce a Académico UDLAP como Catedrático del año

El Dr. Ernesto Adrián Díaz Montagner, académico de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), recibió el premio al Catedrático del año 2025, reconocimiento otorgado por el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla (CICEPAC), organismo más importante en el estado porque agrupa a la mayoría de los profesionistas del gremio y trabaja a favor de la superación integral de cada uno de sus miembros para contribuir a la ingeniería civil.

Este galardón le fue otorgado en honor a su destacada labor académica de 27 años dentro de la UDLAP, su compromiso con la formación de futuros ingenieros y su contribución al desarrollo del sector de la ingeniería civil en la región. “Para mí es una gran satisfacción, un orgullo y una emoción que no se puede describir, porque son muchas las personas que entran a la convocatoria de todo el estado, de todas las universidades y organismos de educación superior, y en este caso tuve la fortuna de ser honrado”, expresó el Dr. Díaz Montagner, quien recibió el premio llamado Ingeniero Marco Aurelio Barró Colosano 2025, el cual le fue entregado por el vigésimo noveno consejo directivo del CICEPAC, en el marco de la XXII Semana de la Ingeniería.

Cabe comentar que el Dr. Ernesto Adrián Díaz Montagner cuenta con una destacada trayectoria profesional que lo ha llevado a ser parte de la formación de las nuevas generaciones de arquitectos y maestros en Gerencia de Proyectos de Construcción, programa educativo de la UDLAP del cual el Dr. Díaz es coordinador. Asimismo, es considerado fuente de inspiración para las futuras generaciones, gracias a las ponencias que brinda.

Además de su labor docente, el galardonado es supervisor de obra fuera de sus horarios en la UDLAP, esto como una forma de estar actualizado en materia de construcción y de estar en contacto con el mundo laboral, para así poder compartir con sus alumnos de licenciatura y maestría lo que está sucediendo en el mundo de la ingeniería; “en mi caso, les transmito a mis estudiantes los procedimientos de vanguardia y la parte sustentable que se está aplicando en esta área; por esa razón tampoco me desprendo de ejercer en campo”, añadió el catedrático de la mejor universidad privada de México.

Finalmente, el Dr. Ernesto Díaz agradeció al Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla por la distinción, pues lo alienta a seguir esforzándose por mejorar continuamente y proponerse más metas, sobre todo en un año de celebración por los festejos de los 85 años de la fundación de la Universidad de las Américas Puebla y 55 años de su campus en Puebla.

