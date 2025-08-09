Directora de la Orquesta Symphonia UDLAP imparte talleres en Oaxaca

La Dra. Laura Reyes Peñaloza, directora de la Orquesta Symphonia de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), impartió clases de flauta y compartió su experiencia musical con jóvenes de Zoogocho, Oaxaca, como parte de los talleres de verano del Centro de Integración Social número 8 (CIS).

Durante el verano, la música ocupó un lugar especial dentro de la oferta formativa del CIS de Zoogocho, Oaxaca. En ese sentido, la directora artística de la Orquesta Symphonia detalló que trabajó con seis jóvenes flautistas, cinco de Oaxaca y una de Morelos, así como en algunos ensayos con la banda sinfónica, que cabe comentar que “es el ensamble principal de esta comunidad porque ellos no solamente tocan en Oaxaca en diferentes servicios, sino también van al menos una vez al año a Estados Unidos a compartir toda su música tradicional”, detalló.

“Para mí, esta oportunidad trae una energía positiva enorme, porque me permite conectar con chicos que de otra manera no tendrían acceso a un profesor y ven esto como una gran oportunidad. Ellos asimilan el conocimiento con gran rapidez y reciben cada enseñanza con entusiasmo, lo que representa un verdadero reto y un aprendizaje mutuo”, expresó la Dra. Laura Reyes Peñaloza.

Finalmente, destacó que experiencias como esta fortalecen su labor pedagógica dentro de la Orquesta Symphonia, ya que lo que vivió en Zoogocho lo aplica con sus estudiantes y músicos de la orquesta en la UDLAP, ofreciendo así herramientas técnicas y musicales para formar músicos completos, pero sobre todo “seres humanos integrales, buenos ciudadanos y felices”, concluyó.

Cabe comentar que el CIS 8 es un espacio educativo que durante todo el año atiende a niños y jóvenes de primaria, secundaria y preparatoria, quienes, además de recibir formación académica, aprenden diversos oficios como parte de su desarrollo integral. Cada verano, el centro organiza talleres de perfeccionamiento en distintas disciplinas, con la participación de instructores invitados como la Dra. Laura Reyes Peñaloza.

Para la Universidad de las Américas Puebla, la formación de excelencia es parte de todas las actividades en las que colabora. Con la presencia de la Dra. Reyes en este tipo de iniciativas, se reafirma su compromiso de vincular el talento de sus académicos y directores artísticos con iniciativas que impulsan la educación artística y promueven el desarrollo social en el país.

