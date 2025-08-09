BUAP concluye inscripción para nivel superior

La Rectora Lilia Cedillo Ramírez realizó un recorrido por la Arena BUAP, donde este día concluyó el proceso de inscripción de estudiantes de nuevo ingreso al nivel superior en alguno de los 126 programas que ofrece la institución. Para ello se habilitaron 50 módulos y colaboraron 125 monitores y 80 trabajadores de la Dirección de Administración Escolar.

Con el fin de acercar este trámite a las comunidades más alejadas, este sábado 9 de agosto se llevará a cabo la inscripción de mil alumnos del nivel medio superior en seis sedes regionales: Bachillerato Tecnológico Agropecuario en Ixtepec y las preparatorias en Chiautla de Tapia, Cuetzalan, Tlacotepec de Benito Juárez, Venustiano Carranza y Coyomeapan.

Del 4 al 8 de agosto tuvo lugar la inscripción de nuevo ingreso a los niveles medio superior y superior. Para el periodo Otoño 2025, el inicio de clases será el lunes 11 de agosto.

