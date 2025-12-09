Operativos contra cámaras parásito continuarán en la capital poblana

El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui Budib, afirmó que el operativo para detectar cámaras parásito se va a mantener durante su administración.

El edil recordó que las autoridades municipales, en conjunto con estatales, verifican de quién son las cámaras instaladas en la vía pública, ya sea de vecinos o de otras instituciones, y en caso de no ser reconocidas, se retiran.

“Este operativo está vivo y seguirá todo el año y seguirá en estos tres años para detectar cualquier tipo de cámara que se utilice en contra de los ciudadanos”, dijo.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Félix Pallares Miranda, explicó que los operativos para detectarlas se han presentado en cuatro puntos además del Centro Histórico.

Dos de ellos en las juntas auxiliares Ignacio Romero Vargas y en San Baltazar Tetela, donde han retirado 48 cámaras durante los operativos en lo que va de la administración.

“Por supuesto que seguimos llevando a cabo, primero actividades de proximidad con los vecinos para verificar cámaras que no son de ellos, porque hay muchas cámaras que son para la vigilancia del propio domicilio“, dijo.

El funcionario municipal agregó que también llevarán a cabo operativos con datos que salgan del área de inteligencia para detectar las cámaras que no son de los vecinos y podrían ser utilizadas por grupos delictivos.

#Puebla El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, afirmó que el operativo para detectar cámaras parásito se va a mantener.



Vía @lupjmendez pic.twitter.com/w4F0hJ7LUt — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) December 9, 2025

Te puede interesar: Morena elegirá al candidato para Puebla capital en 2027: Olga Romero

Inversión para equipamiento de la SSC

En otro tema, el titular de la SCC detalló que la dependencia utilizó para uniformes y equipamiento como rodilleras, coderas, que es parte del equipo táctico, una inversión de 52.5 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun).

También informó que en 17 cursos de capacitación fue una inversión de 6 millones de pesos y en la adquisición de vehículos y grúas una inversión de 10.2 millones de pesos y de certificación de 1.1 billones de pesos.

Editor: César A. García

Te recomendamos: