Primer informe de la auditoría a la SEP Puebla estará el 19 de diciembre

Alejandra Olivera
Los primeros resultados de la auditoría a la SEP Puebla se darán a conocer el 19 de diciembre. / Foto: Es Imagen.

El próximo 19 de diciembre se entregará el primer informe de la auditoría realizada a la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla, la cual abarca el período de 2024 y 2025, correspondiente a la gestión de Jorge Estefan Chidiac para determinar si hubo o no irregularidades.

En conferencia de prensa, el coordinador de Gabinete estatal, José Luis García Parra, indicó que las áreas correspondientes de la dependencia ya entregaron al 100% la información y todo el listado de las autorizaciones de plazas federales y estatales aprobadas durante 2024 y 2025.

Explicó que la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno están haciendo el análisis correspondiente para definir si la entrega se realizó conforme a los procedimientos que establecen los reglamentos y la ley.

No obstante, adelantó que un primer informe de resultados se tendrá el próximo 19 de diciembre; refirió que a partir de este corte las autoridades empezarán a definir si hay o no responsabilidades.

Mencionó que se está revisando en qué condiciones se otorgaron las distintas plazas, así como los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE), lo cual harán de conocimiento público.

