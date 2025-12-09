Morena elegirá al candidato para Puebla capital en 2027: Olga Romero

La dirigente estatal de Morena, Olga Romero Garci-Crespo, dijo que el o la mejor posicionada ante la ciudadanía será la persona que contienda para la capital poblana en 2027, lo cual definirá el género y el perfil de quien será su candidato.

En conferencia de prensa, explicó que la decisión de quién represente el partido en la contienda por la capital del estado será del Comité Ejecutivo Nacional, como ha sucedido en otros procesos, y aclaró que todavía no hay mediciones por parte del partido guinda.

Romero Garci-Crespo dijo que será hasta después de febrero que se conformen los comités y consejos del partido; ya iniciarán con las encuestas que se llevarán a cabo en conjunto con la CEN morenista.

“Nosotros lo que pasamos es toda la información de territorio de ciudadanas y ciudadanos y resultados de las encuestas, pero ellos son los que al final hacen la evaluación y la elección de los mejores posicionados”, comentó.

En tanto, el representante de Morena, ante el Instituto Electoral del Estado, Alfonso Javier Bermúdez Ruiz, se lanzó contra Eduardo Rivera Pérez y Adán Domínguez ante los trascendidos de la posible participación para el 2027 del primero en la contienda por la alcaldía de Puebla, al acusarlos de dejar un “cochinero” en la ciudad.

“Basta ver los resultados que nos dejó; mejor que nos vengan a explicar Eduardo Rivera y Adán cómo dejaron el cochinero en el municipio de Puebla, y creo que eso es lo que tendrían que estar concentrados en dar explicaciones de su último actuar y no estar pensando en posiciones”, agregó.

El morenista resaltó que Rivera Pérez perdió la gubernatura ante Alejandro Armenta Mier por 2 millones de votos que obtuvo el morenista y en la capital poblana por más de 100 mil votos.

“Nosotros no nos distraemos, ya tenemos el 81 por ciento del estado cubierto con un comité seccional; el reto que se logrará es que en cada sección tengamos un comité que represente a nuestro movimiento, y así desde abajo vamos a seguir construyendo”, añadió.

