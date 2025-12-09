Bad Bunny provocará derrama económica de 177 mdd en México

Bad Bunny generará una derrama estimada de 177 millones de dólares por sus ocho conciertos en la Ciudad de México, según cálculos de organismos empresariales locales.

La cifra proviene de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de la Ciudad de México, que vinculó el impacto directamente con las presentaciones en el Estadio GNP. La proyección de 3 mil 228 millones de pesos resume el efecto combinado de taquilla, consumo y turismo durante las fechas programadas.

El desglose del impacto muestra que el 70% de la derrama provendría de la venta de boletos, mientras que el 17% correspondería al consumo de alimentos y bebidas y el 12.9% al aumento en la ocupación hotelera. Estas proporciones explican por qué la taquilla y la oferta gastronómica son los motores principales del cálculo económico.

Se estima una afluencia total cercana a 520 mil asistentes, con público proveniente de decenas de países, lo que refuerza el componente turístico del evento. La demanda por entradas fue masiva en plataformas de venta, lo que también impulsa servicios asociados como transporte, taxis y plataformas de movilidad, además de comercios cercanos al recinto.

Aunque la estimación de 177 millones de dólares es significativa, expertos recuerdan que se trata de una proyección sujeta al comportamiento real de ventas y gasto. El impacto directo incluye hoteles con ocupación que podría llegar hasta 90%, restaurantes y comercios locales, y la activación de proveedores y empleos temporales.

