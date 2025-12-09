Nvidia recupera acceso parcial al mercado chino tras autorización de Trump

El presidente Donald Trump autorizó que Nvidia pueda exportar ciertos chips de IA H200 a “clientes aprobados” en China, en una medida que flexibiliza restricciones previas y que, según el propio mandatario, incluiría un cargo del 25% sobre las ventas a favor de Estados Unidos.

La decisión fue anunciada como parte de un acuerdo con el gobierno chino y representa un cambio frente a las limitaciones impuestas en administraciones anteriores para frenar el acceso de Pekín a semiconductores de alto rendimiento. La autorización se aplicaría a unidades H200 y a clientes previamente aprobados.

Fuentes que cubrieron el anuncio detallan que la medida no implica la entrega sin condiciones: las exportaciones estarán sujetas a licencias y a criterios de aprobación, y no incluirían necesariamente las familias de chips más avanzadas que Washington considera de riesgo estratégico.

El propio presidente afirmó en sus comunicaciones públicas que Estados Unidos recibiría un 25% de las ventas, aunque no ofreció detalles sobre el mecanismo legal o fiscal para garantizar ese pago.

Analistas y especialistas en control de exportaciones señalan que la implementación práctica requerirá cambios regulatorios, procesos de licenciamiento y vigilancia para evitar usos sensibles de la tecnología.

La autorización podría reabrir mercados clave para fabricantes de chips y reconfigurar cadenas de suministro globales, pero también genera dudas sobre transparencia y riesgos de seguridad.

