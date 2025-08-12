IBERO Puebla ofrece tips para cuidar tus datos en internet

Por:
stafforonoticias
-
0
Foto: IBERO Puebla.

La inseguridad en internet es una realidad latente que afecta cotidianamente el patrimonio y tranquilidad de las personas. Algunos de los delitos más comunes en la web son el hackeo de cuentas, robo de identidad o información, falsificación de perfiles, extorsiones y suplantación.

En México, los fraudes cibernéticos han ido creciendo considerablemente en los últimos seis años: solo en 2024, se contabilizaron alrededor de 6 millones de casos; en promedio, cada víctima perdió alrededor de 8,750 pesos. La principal modalidad de este tipo de delitos es el phishinguna forma de suplantación de identidad en la que las víctimas entregan, bajo engaños, datos sensibles como contraseñas y cuentas bancarias.

Al menos 13 millones de mexicanas y mexicanos han sido víctimas de este delito, principalmente en medios digitales —7 de cada 10 son bajo esta modalidad—. El peligro aumenta debido a que menos de la mitad de las personas evitan entrar a enlaces sospechosos. Además, la mayoría usan contraseñas fáciles de adivinar, y solo el 18.6% cuenta con un software antivirus, según lo afirma un reporte de The Competitive Intelligence Unit (The CIU).

Los fraudes cibernéticos se dan principalmente en correos electrónicos, mensajes de texto o redes sociales. 

Ante este panorama, el Ing. Rafael Pérez Aguirre, académico del Departamento de Ciencias e Ingenierías de la IBERO Puebla, brinda una serie de recomendaciones puntuales y necesarias para poder hacer frente a los fraudes cibernéticos, y tener una presencia en la red más segura y privada.

Pérez Aguirre recomienda tener un gestor de contraseñas; mantener contraseñas diferentes, largas, con combinación de letras, signos y números; y no entrar a enlaces sospechosos que hayan sido enviados sin previo aviso o que inmediatamente desaten pánico, pues lo mejor en estos casos es contactar directamente a las entidades (bancos, tiendas en línea, entes gubernamentales).

Te recomendamos:

IBERO Puebla inicia formación con SIS en favor de las mujeres y economía social

Notas relacionadasmás del autor