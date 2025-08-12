Luisa Alcalde defiende alianza con PT y PVEM en Puebla para 2027

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, se pronunció por mantener la alianza con el PT y Partido Verde en la elección intermedia del 2027 en Puebla, pero sin prácticas de nepotismo.

Durante su visita a la capital poblana este martes, afirmó que hay “buen ánimo” entre los tres partidos políticos que conforman la alianza oficialista.

Apuntó que los rumores sobre una posible ruptura son puro “ruido”, ya que a nivel nacional y estatal continúan con planes de competir juntos para la renovación de la Cámara de Diputados, Congresos locales y Ayuntamientos.

En el caso específico de Puebla, indicó que buscarán llegar a buenos acuerdos para aparecer en las boletas con el Partido Verde y el Partido del Trabajo (PT).

“Hay buen ánimo con los partidos aliados, es ruido ese que se maneja alrededor, vamos bien, vamos a llegar a muy buen acuerdo cuando llegue el momento”, comentó.

Sin embargo, remarcó que Morena no permitirá prácticas de nepotismo en las candidaturas que postulen en el 2027.

Esto a pesar de que los partidos aliados admitirán, por última vez, que se herede el mismo cargo entre familiares en las siguientes elecciones.

En lo que respecta a la reelección, enfatizó que Morena prohibirá dicha práctica hasta el 2030, como quedó establecido en las reformas constitucionales.

Luisa Alcalde, con buena impresión de Pepe Chedraui

Alcalde Luján también dijo tener una “buena impresión” del alcalde de la capital, Pepe Chedraui, en caso de que busque su reelección en el 2027.

A la par, aclaró que todos los militantes de Morena tienen derecho a “levantar la mano” para buscar la candidatura a la presidencia del Ayuntamiento de Puebla.

La dirigente nacional indicó que todas las posiciones electorales se definirán por medio de encuestas de posicionamiento, para que compitan los mejores perfiles.

Editor: César A. García

