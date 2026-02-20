Proponen impulsar modelo de turismo sostenible en Puebla

Con la finalidad de redoblar esfuerzos y establecer mecanismos de coordinación con los Ayuntamientos y los Concejos Municipales del estado, a fin de promover la adopción de un modelo de turismo responsable y sostenible, el diputado Miguel Márquez Ríos presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, así como a la Secretaría de Desarrollo Turístico, a realizar estas acciones.

La propuesta legislativa busca sentar las bases para que la promoción permanente de los destinos se vincule con la cultura ambiental, la participación institucional y la corresponsabilidad social, al garantizar que cada temporada, celebración o evento impulse el desarrollo local sin comprometer la riqueza natural y cultural de la entidad.

Para su estudio y resolución correspondiente, el exhorto fue turnado a la Comisión de Turismo.

