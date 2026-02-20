Proponen crear Registro Estatal Nominal de Vacunación en Puebla

La diputada Susana del Carmen Riestra Piña presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley Estatal de Salud, con la finalidad de crear el Registro Estatal Nominal de Vacunación, como un componente del sistema de información en materia de salud de la entidad.

El objetivo de esta acción es dar seguimiento individualizado a las vacunas aplicadas a cada persona en el territorio del Estado, facilitar la continuidad de la atención y la verificación del esquema de vacunación, fortalecer la planeación, abasto, distribución y evaluación de campañas y programas de vacunación, así como mejorar la calidad de la información pública agregada en materia de vacunación, sin divulgar datos personales.

La propuesta legislativa fue enviada a la Comisión de Salud para su estudio y resolución procedente.

Por su parte, la diputada Modesta Delgado Juárez presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Puebla, con la finalidad de garantizar, promover y proteger el cumplimiento de los derechos sociales y la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres del Estado, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Bienestar para su análisis.

En tanto, el diputado Rosalío Zanatta Vidaurri presentó una iniciativa para adicionar diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Puebla, con la finalidad de establecer que le corresponde a la dependencia implementar acciones, programas y/o políticas públicas permanentes de detección temprana de riesgo de deserción y abandono escolar, así como estrategias integrales que garanticen el acceso, permanencia, continuidad, reingreso y egreso oportuno de las personas educandas, en los diversos tipos, niveles, modalidades y opciones educativas.

La propuesta mediante la cual se adiciona la fracción XVIII Bis al artículo 117 de la Ley de Educación del Estado de Puebla fue enviada a la Comisión de Educación para su estudio y resolución procedente.

El diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta presentó una iniciativa para adicionar un penúltimo y último párrafo al artículo 30 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, con la finalidad de establecer que, a trabajo igual, desempeñado en las mismas condiciones y jornada, deberá corresponder salario igual, sin que para ello se tome en cuenta el sexo ni el género y que, en cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado de eliminar la brecha salarial de género, se promoverán acciones, para erradicar las prácticas retributivas desiguales y garantizar la igualdad sustantiva.

La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión Social para su análisis.

La diputada Ana Lilia Tepole Armenta presentó una iniciativa para modificar la Ley de Atención y Prevención de la Contaminación Visual y Auditiva, a fin de establecer que, tratándose de anuncios autosoportados y demás estructuras publicitarias permanentes, no podrán permanecer instalados por un periodo mayor a quince años contados a partir de la expedición del primer permiso, independientemente de sus renovaciones, salvo que el titular acredite, mediante dictamen estructural integral emitido por perito o corresponsable en diseño estructural debidamente acreditado, que la estructura mantiene condiciones óptimas de seguridad.

La iniciativa mediante la cual se adiciona la fracción XII al artículo 31 de la Ley de Atención y Prevención de la Contaminación Visual y Auditiva para el Estado de Puebla fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.

La diputada Delfina Pozos Vergara presentó un punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado para que, en coordinación con las autoridades competentes, rinda un informe pormenorizado del estado que guardan las cámaras de videovigilancia en toda la entidad federativa, señalando qué porcentaje funciona correctamente y cuál es el impacto real en la prevención, investigación y sanción de delitos.

El exhorto fue enviado a la Comisión de Seguridad Pública para su estudio y resolución procedente.

Durante la sesión, la Mesa Directiva dio cuenta de los siguientes asuntos:

-Iniciativa del diputado José Miguel Trujillo de Ita para reformar el artículo 419 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, con la finalidad de establecer que comete el delito de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal el servidor público que ejecute actos que contravengan el libre sufragio público.

La propuesta legislativa fue enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis.

-Iniciativa de la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Estatal de Salud, a fin de establecer que el derecho a la protección de salud contempla garantizar el acceso efectivo, oportuno y continuo a los servicios de atención primaria de la salud, como eje rector del sistema estatal, privilegiando la prevención, la promoción de la salud, la detección temprana de enfermedades, el control de padecimientos crónicos y la atención comunitaria.

La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Salud para su estudio y resolución procedente.

-Iniciativa de la diputada Kathya Sánchez Rodríguez para modificar la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, a fin de establecer como una de las excepciones para que comience a correr la prescripción de acciones que pueden hacer valer las y los trabajadores relacionados a sus derechos laborales, cuando tenga la calidad de desaparecido y cuente con Declaración Especial de Ausencia.

La propuesta mediante la cual se adiciona la fracción IV al artículo 116 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado fue enviada a la Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión Social para su análisis.

-Punto de acuerdo de la diputada Angélica Patricia Alvarado Juárez por el que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Puebla para que, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con los Ayuntamientos, fortalezca la gestión integral de residuos sólidos urbanos bajo los principios de desarrollo sostenible, prevención ambiental y economía circular.

-Punto de acuerdo de la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales por el que exhorta a los 19 municipios que integran la Zona Metropolitana para que, en el ámbito de su competencia, fortalezcan e impulsen programas, estrategias y acciones en materia de seguridad, salud y educación, orientadas a la construcción de la cultura de paz y a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, incluido el alcohol, en entornos escolares y educativos; alineadas a la estrategia nacional para la prevención de adicciones “juntos por la paz” y a la campaña “aléjate de las drogas: el fentanilo te mata”.

El exhorto de la diputada Angélica Alvarado fue enviado a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, mientras que el de la diputada Fedrha Suriano fue turnado a la Comisión de Asuntos Metropolitanos.

Te recomendamos: