Armenta acompaña a Sheinbaum en 113 Aniversario del Ejército Mexicano

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, participó en la ceremonia conmemorativa por el 113 Aniversario del Día del Ejército Mexicano, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en su calidad de Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas.

El evento se realizó en el municipio de Oriental, ubicado en la sierra nororiental del estado, sede del Complejo Industrial Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional.

En la conmemoración estuvieron presentes el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; el comandante del Ejército Mexicano, Francisco Leana Ojeda; el titular de la Secretaría de Marina, Raymundo Morales Ángeles; y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

La ceremonia destacó el origen y la labor de las Fuerzas Armadas en la defensa de la soberanía y el servicio al pueblo de México.

