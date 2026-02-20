Secretario de Salud visita a menores intoxicados en Huauchinango

El secretario de Salud de Puebla, Joaquín Espidio Camarillo, acudió este jueves al municipio de Huauchinango para visitar a los menores que resultaron hospitalizados tras un cuadro de intoxicación, y constató personalmente con sus padres el estado de salud que presentan.

Acompañado por los delegados del DIF y de Gobernación en la microrregión, Espidio Camarillo reiteró el mensaje del gobernador de brindar atención inmediata a la salud de los poblanos.

Informó que se mantendrá el acompañamiento a las familias de los menores a través del DIF para garantizar su bienestar y tranquilidad. La acción forma parte del seguimiento que el gobierno estatal, encabezado por Alejandro Armenta, ha dado al caso.

Los padres de los niños reportaron que no presentan ningún tipo de malestar, y se reiteró que se mantendrá la cercanía con el personal de Salud para dar seguimiento a su atención.

#Puebla 🎥 Como una muestra de cercanía del gobierno que encabeza el gobernador Alejandro Armenta, el secretario de Salud, Joaquín Espidio Camarillo, visitó este jueves a los menores que fueron hospitalizados en el municipio de Huauchinango, corroborando con sus padres el estado… pic.twitter.com/aQAOUTEQMi — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) February 19, 2026

Te recomendamos: