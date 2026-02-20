Texmelucan reforesta calles con 120 árboles tras obras de drenaje

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, a través de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y la Jefatura de Ecología y Medio Ambiente, realizó una jornada de reforestación en las calles Agustín Lara y Pablo L. Sidar, en la cabecera municipal.

Con el objetivo de recuperar áreas verdes en las calles de Texmelucan, el Gobierno Municipal, llevó a cabo una jornada de reforestación, en las vialidades Agustín Lara y Pablo L. Sidar, tras los trabajos de obras de rehabilitación de las redes de drenaje y agua potable, así como, de pavimentación, en donde se sembraron 120 árboles de la especie ficus en banquetas, asegurando la conservación de áreas verdes.

Se exhorta a las y los texmeluquenses a cuidar los árboles, preservándolos en óptimas condiciones, ya que es fundamental para construir un municipio sustentable para todos.

En esta jornada de reforestación, participaron la Presidenta del Sistema Municipal DIF, Karla González Martínez; la Síndica Municipal, Alma Delia Cruz Alvarado; los regidores Ramón Pérez Cruz, Pedro Guzmán Nani, Carlos Llohol Reyes Mota, Guillermo Antonio Vázquez Yamak, así como, Secretarios, Directores y funcionarios municipales.

A través de estas acciones, el Gobierno de Texmelucan, promueve la cultura del cuidado del medio ambiente, la dignificación de espacios públicos y la corresponsabilidad social en la protección de los recursos naturales para su preservación.

Te recomendamos: