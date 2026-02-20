Acercan servicios médicos gratuitos a habitantes de la Sierra Negra

La Jornada de Salud “Por Amor a Puebla” llegó al municipio de Vicente Guerrero, en la Sierra Negra, para ofrecer consultas médicas gratuitas y servicios de prevención a la población. Desde temprana hora, decenas de familias se formaron para acceder a la atención en los módulos instalados en la localidad.

Uno de los beneficiarios fue Cirilo Gálvez, de 53 años, quien acudió al módulo dental para atenderse una molestia en una muela y realizarse una limpieza. Durante su espera, expresó su agradecimiento por la cercanía de los servicios: “Qué bueno que se preocupan por traer la jornada, porque es algo que beneficia a todo el municipio, por eso agradezco a las autoridades y a todo el personal médico”.

En representación del secretario de Salud, Joaquín Espidio Camarillo, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 10 de Tehuacán, Fernando García Hernández, destacó que la jornada se enmarca en el Día Internacional del Cáncer Infantil, como una fecha para reflexionar sobre la prevención y la atención oportuna.

El coordinador estatal de IMSS-Bienestar, Gerónimo Lara Gálvez, subrayó que estas acciones reflejan la coordinación institucional y el compromiso de llevar la salud al territorio, en línea con las políticas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum. El presidente municipal de Vicente Guerrero, Efraín Gínez González, reconoció el respaldo del gobierno estatal y la participación de las familias, así como la labor del personal médico y de enfermería.

La jornada forma parte de las iniciativas del gobierno encabezado por Alejandro Armenta para acercar consultas, medicamentos y atención directa a las comunidades, con el objetivo de garantizar el derecho a la salud en el territorio.

