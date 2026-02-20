Omar Muñoz participa en Mesa de Seguridad Interregional Puebla–Tlaxcala

Con el objetivo de reforzar la coordinación intermunicipal en materia de seguridad, el presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, asistió a la Mesa de Seguridad Interregional celebrada en el municipio de San Martín Texmelucan, donde se dieron cita autoridades de seguridad pública, protección civil y gobernabilidad de los estados de Puebla y Tlaxcala.

En este encuentro de trabajo se revisaron acciones conjuntas para el combate a la delincuencia, la atención oportuna de emergencias y la prevención del delito en el corredor límite Puebla–Tlaxcala, zona estratégica que demanda coordinación permanente entre municipios y corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

El edil subrayó que estas mesas responden a una estrategia nacional y al compromiso de los gobiernos estatales para atender el reclamo social de paz y seguridad en la región. “Para nosotros es fundamental la coordinación interregional y el trabajo conjunto para velar por la seguridad de las familias”, expresó.

La participación del Gobierno Municipal de Cuautlancingo en estos espacios regionales consolida la colaboración institucional y reafirma el compromiso de la administración encabezada por Omar Muñoz de impulsar estrategias compartidas que contribuyan a preservar la seguridad, la paz social y el bienestar de las familias.

Te recomendamos: