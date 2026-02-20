San Pedro Cholula firma convenio de prácticas profesionales con ocho universidades

Con el objetivo de fortalecer la formación académica y profesional de las y los jóvenes, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta municipal Tonantzin Fernández, firmó un convenio de colaboración con ocho universidades poblanas, a fin de que estudiantes puedan realizar sus prácticas profesionales y servicio social en las distintas áreas del Ayuntamiento.

En este acto participaron autoridades y representantes de las universidades Trozmer, UNIC, Universidad Unilomas, ICI, Escuela Libre de Psicología, UDAL, UDEA y CMUCH, quienes suscribieron el acuerdo y reconocieron la disposición del Ayuntamiento para estrechar lazos de colaboración institucional. Asimismo, se destacó la oferta de becas en diversas carreras universitarias y cursos dirigidos a las y los trabajadores del Ayuntamiento, así como a sus familias.

Durante su intervención, Alfredo Barbosa, representante de la universidad UNIC, agradeció la apertura del Gobierno Municipal y señaló que este convenio permitirá fortalecer la preparación de mejores profesionistas, al generar espacios donde puedan desarrollar sus conocimientos y habilidades en un entorno real de servicio público.

Por su parte, la presidenta municipal Tonantzin Fernández subrayó que su administración considera fundamental la participación de las y los jóvenes en el quehacer gubernamental, ya que, en coordinación con la experiencia de las y los servidores públicos, podrán adquirir herramientas y conocimientos que fortalezcan tanto su formación profesional como el desempeño institucional.

Finalmente, reiteró que todas las áreas del Ayuntamiento recibirán a las y los estudiantes con disposición y compromiso, integrándolos a las actividades correspondientes para reforzar sus conocimientos teóricos y acercarlos a la vocación de servicio que distingue al Gobierno Municipal.

