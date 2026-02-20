Salud supervisa evolución de menores tras intoxicación en Huauchinango

Con la finalidad de mantener el acompañamiento cercano y garantizar una atención integral, el secretario de Salud, Joaquín Espidio Camarillo, acudió a supervisar personalmente los avances en la salud de las y los 7 menores de edad que permanecieron hospitalizadas el fin de semana pasado en Huauchinango y que actualmente ya se encuentran en sus hogares, tras registrar una evolución favorable y ser dados de alta.

En presencia de la madre y el padre, el titular de la Secretaría de Salud afirmó que la administración estatal que encabeza el gobernador Alejandro Armenta Mier, mantiene puntual seguimiento a la evolución de cada uno de los casos, así como a las necesidades médicas que pudieran presentarse en los próximos días.

“El gobernador Alejandro Armenta está atento a la salud de toda la familia. Cualquier situación que se ofrezca, pedimos que acudan de inmediato con los médicos; estamos aquí para refrendar el apoyo y acompañamiento del Gobierno del Estado”, expresó.

Cabe recordar que, a través de las delegaciones correspondientes a la microrregión 2, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Salud y el Sistema Estatal DIF, mantienen acompañamiento integral y realizan mesas de trabajo.

De ahí que, en la visita también estuvo presente la delegada regional del Sistema Estatal DIF (SEDIF) para la microrregión 02 de Huauchinango, Angélica Ávila Tecorralco, quien destacó que, desde el primer momento, se brindó atención, apoyos y acompañamiento a las personas afectadas, con el respaldo de la presidenta del Patronato del SEDIF, Ceci Arellano.

Además la Secretaría de Gobernación a través de su delegado en la región también mantiene diálogo con las familias y presencia en las mesas de trabajo.

Con estas acciones, la administración estatal refrenda su responsabilidad de proteger el bienestar de niñas y niños, al asegurar seguimiento médico constante y apoyo institucional en todo momento.

