Trump vinculará paracetamol prenatal con autismo

La Administración de Donald Trump anuncio este lunes en la Casa Blanca un supuesto vínculo entre el uso de paracetamol (acetaminofeno) durante las primeras etapas del embarazo y un aumento en las probabilidades de que los niños desarrollen autismo tras nacer.

El presidente adelantó el domingo, a bordo del Air Force One, que “será una conferencia de prensa muy importante” y que “queremos que las cosas entren en vigor de inmediato”. Según fuentes citadas por The Washington Post, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., liderará el anuncio oficial y presentará la propuesta de restringir el uso de Tylenol a casos de fiebre alta en gestantes.

La afirmación contradice las recomendaciones de la comunidad médica y científica internacional. Diversos expertos advierten que no existe evidencia concluyente que pruebe una relación causal entre paracetamol y autismo.

Hasta la fecha, la mayoría de estudios robustos han encontrado solo asociaciones débiles o nulas, y organismos como la Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EU(CDC) mantienen al paracetamol como uno de los analgésicos más seguros en el embarazo, siempre que se use en dosis bajas y por períodos cortos.

El debate adquiere relevancia en un contexto de aumento sostenido en las tasas de diagnóstico de autismo en EU. Según los CDC, en 2020 uno de cada 36 niños de ocho años (2.77 %) recibe un diagnóstico dentro del espectro, frente al 0.66 % en el año 2000.

Grupos de obstetras y farmacéuticas como Kenvue (Tylenol) han respondido que los datos independientes demuestran la seguridad del paracetamol en el embarazo y advierten que medidas prematuras podrían desalentar el control de fiebres, elevando riesgos para fetos y madres.

La comunidad científica y médica seguirá de cerca la presentación oficial este lunes. Será determinante si la Administración aporta nuevos estudios de alta calidad o si el anuncio refuerza una controversia en torno a la salud maternal y el abordaje del autismo en Estados Unidos.

