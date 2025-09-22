Hallan sin vida a músicos colombianos en Edomex

Los músicos colombianos Bayron Sánchez y Jorge Luis Herrera, conocidos como B-King y Regio Clown, reportados como desaparecidos en Polanco, fueron encontrados sin vida en el Estado de México.

Sus cuerpos fueron hallados desmembrados junto a un presunto narcomensaje atribuido a La Familia Michoacana, lo que genera conmoción en la comunidad artística y diplomática.

Ambos artistas habían sido vistos por última vez el 16 de septiembre en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, en la capital mexicana.

Te puede interesar: México reporta 170 homicidios dolosos en fin de semana

Durante la conferencia matutina, Sheinbaum confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades de la CDMX investigaban la desaparición de los artistas.

Anteriormente, el presidente Gustavo Petro solicitó a su homóloga mexicana y al cuerpo diplomático colombiano en México ayuda para localizar con vida a los jóvenes.

Te recomendamos: