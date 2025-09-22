IBERO Puebla celebra a estudiantes distinguidos con Premio CENEVAL

La IBERO Puebla celebró con orgullo a las y los estudiantes reconocidos con el Premio CENEVAL al Desempeño de Excelencia EGEL, un galardón que distingue a quienes obtuvieron resultados sobresalientes en todas las áreas del examen general de egreso de licenciatura del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior.

Desde hace 15 años, la institución jesuita ha recibido este reconocimiento a través de su comunidad universitaria, no solo por sus capacidades académicas, sino también por su formación integral, humana y crítica. El distintivo, que consiste en un diploma y un fistol CENEVAL, compromete a sus acreedoras y acreedores a devolver lo mejor de sí mismos a la sociedad, en concordancia con el compromiso ignaciano de servir y transformar el mundo.

La Dra. Lilia Vélez Iglesias, directora general Académica de la IBERO Puebla, encabezó la entrega de los galardones y felicitó a las y los estudiantes distinguidos, resaltando que este premio refleja el esfuerzo constante durante su paso por la universidad.

“Para nosotros es de mucho orgullo que ustedes puedan llevar este reconocimiento, porque significa que el tiempo que estuvieron en la IBERO Puebla fue un tiempo que aprovecharon”, expresó.

Asimismo, destacó que este logro solo lo obtiene el 2% de las y los egresados de educación superior en México, lo que convierte a este grupo en una muestra de excelencia que también honra el trabajo del profesorado que los formó con dedicación y esmero.

Finalmente, la Dra. Vélez Iglesias invitó a las y los galardonados a mantener un vínculo cercano con su alma mater:

“No se separen de la Universidad. La IBERO Puebla siempre va a ser su casa. Ojalá que sigan aquí, ya sea para cursar un posgrado o en colaboración con sus departamentos”.

Con este reconocimiento, la comunidad universitaria reafirma su misión de formar profesionistas conscientes, competentes, comprometidos y críticos, listos para ser los mejores para el mundo.

Te recomendamos: