Conductor intenta ganarle el paso a tren en Tehuacán y termina lesionado

La mañana de este lunes, una camioneta fue impactada por un tren en el municipio de Tehuacán, debido a que el conductor intentó ganarle el paso. El hecho dejó como saldo daños materiales y una persona lesionada.

El percance se registró en la intersección de la 18 Oriente y Vía Puebla. Testigos señalaron que el conductor de la unidad, de color blanco, intentó cruzar antes del paso de la locomotora, lo que provocó que el tren golpeara el costado derecho del vehículo.

El automovilista resultó con diversas lesiones, aunque ninguna de gravedad. Paramédicos de Bomberos acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria y controlar riesgos en la zona.

La vialidad fue cerrada de manera temporal para permitir las maniobras de retiro de la camioneta y la atención al conductor.

Autoridades de Tehuacán exhortaron a la ciudadanía a respetar los cruces ferroviarios y recordaron que es obligatorio realizar un alto total antes de cruzar. Señalaron que, en lo que va de 2025, se han registrado al menos cinco accidentes similares en el municipio.

#Seguridad 🚗 Una camioneta que intentó ganarle el paso al tren fue embestida en 18 Poniente y Vía Puebla en el municipio de Tehuacán. pic.twitter.com/7a9GGC2Dwq — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) September 22, 2025

Te recomendamos: