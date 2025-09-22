China desarrolla máquina para producir ladrillos en la luna

Un laboratorio chino especializado en el desarrollo de la tecnología espacial presentó una máquina que facilita la producción de ladrillos en la luna durante la Convención Mundial de Manufactura en Hefei, ciudad que pertenece a la provincia china de Anhui.

La novedad en torno a esta máquina está en que aprovecha las condiciones ambientales que se dan en la Luna para la producción de ladrillos, pues la materia prima de la que se sirve es el polvo lunar; después, usando la luz solar, genera una temperatura de mil 300 grados Celsius para derretir dicho material que posteriormente da lugar a nuevos ladrillos.

Expertos afirman que este nuevo material ayudaría a la construcción de caminos y demás edificaciones como pequeñas construcciones que puedan ser habitables, ayudando a estar cada vez más cerca de uno de los objetivos del gobierno chino, que es un centro de investigación ubicado en la Luna.

El Centro de Investigación Lunar que el dragón asiático tiene pensado consistirá en dos sedes, una ubicada en la superficie de la luna y otra posicionada en la órbita. Su plan consistirá en dos fases; la primera se tiene pensada parael año 2035 y contempla un modelo de construcción básico, mientras que para el año 2040 aspiran a construir un modelo más amplio y más sofisticado.

Editor: Jesús Israel Villalobos Fernández

Te recomendamos: