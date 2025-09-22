Se cumplen tres semanas de búsqueda de niña que cayó en el río Petlapa

El pasado sábado se cumplieron tres semanas de la desaparición de Monserrat, una niña de siete años, quien cayó accidentalmente a un río en la comunidad de Mazatzongo de Guerrero, en el municipio de Tlacotepec de Porfirio Díaz. Pese a los esfuerzos de las autoridades y voluntarios, hasta el momento no se han obtenido resultados satisfactorios.

El Gobierno del Estado informó que la Comisión de Búsqueda de Personas encabeza las labores de localización, con el apoyo de la Policía Estatal y personal de Protección Civil de Tehuacán. De acuerdo con las autoridades, se han desplegado protocolos especiales para dar certeza y confianza a la ciudadanía sobre las acciones realizadas.

Desde el 30 de agosto, equipos de rescate han recorrido el cauce del río Petlapa, en la zona limítrofe entre Puebla y Oaxaca, incluyendo la desembocadura y comunidades aledañas. Sin embargo, a pesar de la exhaustiva inspección, no se han encontrado objetos personales, restos o indicios que permitan avanzar en la localización de la menor.

Ante esta situación, la familia de Monserrat mantiene la esperanza de hallar algún rastro y se ha sumado a las labores desde el punto donde ocurrió la desaparición.

El operativo de búsqueda forma parte de una estrategia coordinada entre autoridades estatales, rescatistas de la Cruz Roja y voluntarios de distintas comunidades de la región, quienes insisten en agotar todas las opciones pese a las dificultades geográficas y el tiempo transcurrido.

