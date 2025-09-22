Conflicto personal termina en ataque armado en Tehuacán

Vecinos de la junta auxiliar de San Lorenzo, en Tehuacán, reportaron el domingo un ataque armado en una vivienda vinculado a un conflicto personal.

Un hombre identificado como José María R., de 24 años, arribó al domicilio de su suegro y realizó múltiples disparos con un fusil de alto calibre.

Tras los hechos, los vecinos solicitaron apoyo de emergencia, pero al llegar las autoridades, el agresor ya había escapado.

Por su parte, Raúl V., de 50 años y propietario del inmueble, fue invitado a presentar la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Te puede interesar: Detienen a dos presuntos multi asaltantes; atacaban en Puebla y Veracruz

En el lugar, las autoridades ministeriales aseguraron 17 casquillos calibre .223 milímetros, que fueron embalados como evidencia y añadidos a la carpeta de investigación FGEP/EAT/FIR/TEHUACAN-1/004373/2025 para esclarecer los hechos.

Editor: César A. García

Te recomendamos: