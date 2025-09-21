ISSSTEP realiza primera cirugía de rodilla con inteligencia artificial

El ISSSTEP realizó la primera cirugía protésica de rodilla asistida por inteligencia artificial e interfaz 3D mediante el robot CORI, marcando un logro tecnológico en la medicina poblana.

La intervención benefició a una mujer de 64 años, quien gracias a la cirugía de mínima invasión estuvo en condiciones de caminar al día siguiente de la operación, recuperando así su calidad de vida.

El procedimiento fue ejecutado en la nueva Clínica de Cirugía Articular del Instituto, que inició operaciones el pasado 4 de junio.

Tal vez te interese: Banco de Tejidos donará a víctimas de explosión en Iztapalapa

El director del Hospital de Especialidades y ortopedista, Gregorio Montero García, destacó que este sistema de vanguardia permite a los cirujanos ortopédicos realizar artroplastías de rodilla y cadera con precisión, alineación y personalización sin precedentes.

El robot CORI utiliza un mapeo 3D en tiempo real de la anatomía del paciente, lo que posibilita planificar y ejecutar la operación de manera exacta y adaptada a las características individuales.

El uso de inteligencia artificial en procedimientos ortopédicos representa un avance significativo en la precisión quirúrgica y los tiempos de recuperación, posicionando al ISSSTEP a la vanguardia de la atención médica especializada en la entidad.

#Entérate Personal @ISSSTEP_Puebla llevó a cabo la primera cirugía protésica de rodilla asistida por inteligencia artificial e interfaz 3D, mediante el robot CORI.



El director del Hospital de Especialidades y ortopedista, Gregorio Montero García, destacó que este sistema de… pic.twitter.com/vrJzBlkaPj — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) September 21, 2025

Te recomendamos: