Volverán bajas temperaturas a Puebla con Frente Frío 36

El Gobierno de Puebla, a través de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, informó a la población sobre la llegada del Frente Frío Número 36, que afectará al estado principalmente los días domingo 22 y lunes 23 de febrero.

De acuerdo con el análisis meteorológico, para el domingo 22 se prevén lluvias puntuales muy fuertes en las Sierras Norte, Nororiental y Negra, y lluvias ligeras en Atlixco, Angelópolis y Valles Centrales.

Se presentarán vientos de 60 a 80 kilómetros por hora y las temperaturas mínimas que se esperan son de entre 4 a 6 grados centígrados en partes altas de valles centrales y zonas serranas.

Para el próximo lunes 23, se esperan lluvias de moderadas a fuertes en las Sierras Norte, Nororiental y Negra, y ligeras en el resto de las regiones; vientos de 40 a 45 kilómetros por hora en Atlixco, Angelópolis y Valles Centrales.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 3 a 5 grados en zonas altas y heladas en las cimas del Izta-Popo, Malinche y Citlaltépetl.

Se recomienda a la población:

•⁠ ⁠Abrigarse adecuadamente, cubriendo rostro, cabeza y manos.

•⁠ ⁠Evitar exposiciones prolongadas al aire libre, especialmente durante la noche y madrugada.

•⁠ ⁠Extremar precauciones al conducir por posibles encharcamientos, bancos de niebla o vientos fuertes.

•⁠ ⁠Asegurar techos, ventanas y objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

•⁠ ⁠Mantenerse informados a través de canales oficiales y reportar emergencias al 9-1-1.

Asimismo, la Coordinación General de Protección Civil ya notificó a los 217 municipios y a la Secretaría de Educación Pública para implementar medidas preventivas correspondientes.

La Coordinación General de Protección Civil mantiene monitoreo permanente y trabajo de la mano con las autoridades federales, estatales y municipales para atender cualquier contingencia.

