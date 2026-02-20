Controlan incendio en pastizales de Zautla con apoyo de pobladores

Autoridades y ciudadanos lograron controlar un incendio que se presentó la mañana de este jueves en el municipio de Zautla, el cual causó alerta entre los pobladores.

Elementos de la Policía Municipal, la Regiduría de Gobernación y Protección Civil Municipal atendieron el incendio registrado en la comunidad de Oxpantla, donde lograron sofocar el siniestro con el apoyo de habitantes que se sumaron de manera voluntaria a las labores.

De acuerdo con el reporte oficial, el incendio comenzó por el efecto lupa de un vidrio en una zona de pastizales y, en cuestión de minutos, el fuego empezó a propagarse.

La pronta intervención de las corporaciones y la participación activa de la ciudadanía permitieron controlar la situación, evitar mayores afectaciones y que el fuego saliera de control.

Por fortuna, no se registraron daños materiales en viviendas aledañas, personas heridas ni pérdidas humanas.

