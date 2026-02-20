SITIAVW y Volkswagen no logran acuerdo por el calendario 2026

El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Similares y Conexos (SITIAVW) informó a los trabajadores que no llegaron a un acuerdo con la Volkswagen sobre el calendario de producción 2026, por lo que a partir de este viernes trabajarán en jornadas cortas.

A través de un comunicado también anunciaron modificaciones de una hora en los recorridos del transporte de personal.

El sindicato pedía 238 días laborales y jornadas para los tres turnos, descansos sábados y domingos, así como siete puentes y vacaciones decembrinas de 13 días.

Mientras, la armadora buscaba incrementar su producción sin ceder a la petición de días de descanso para la base trabajadora.

Las diferencias las arrastran ambas partes desde el año pasado y, aunque no habían llegado a un acuerdo sobre el calendario, establecieron jornadas optimizadas para cumplir con las metas de producción de la planta.

La situación se tensó después de difundirse una queja federal por el supuesto incumplimiento del Contrato Colectivo del Trabajo, ya que un técnico denunció que el año pasado trabajó 47 horas sin el pago correspondiente, cuando se estableció un acuerdo de 44 horas semanales.

Ante esta situación, el SITIAVW respondió que los empleados tendrían que esperar los acuerdos a los que llegaban con la empresa y no confundirse ante otras versiones que circulaban.

No obstante, horas después confirmó el cambio en la forma de trabajo para los técnicos de la armadora ubicada en Cuautlancingo.

