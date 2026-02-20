Laura Artemisa resalta el papel de los jóvenes en Puebla

La secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, afirmó que los jóvenes hoy tienen el poder de transformar al país y demostrar que cambiar la realidad no es un sueño inalcanzable; los instó a nunca subestimar su capacidad y expresar con firmeza cada una de sus ideas.

Al impartir la conferencia magistral “El papel de las juventudes en la construcción de un estado más justo y desarrollado integralmente”, en el marco de la decimotercera edición del Modelo de Naciones Unidas del Instituto Mexicano Madero (MUNIMM), la secretaria de Bienestar señaló que, cuando la juventud decide actuar, es capaz de influir en la toma de decisiones, transformar leyes y construir comunidades más equitativas.

“Nada, ni nadie puede detenerlos; el presente y el futuro de nuestro estado se escribe con sus manos. “Nunca se queden callados, porque cada palabra, cada acción y cada sueño pueden cambiar nuestro estado y nuestro país”, expresó Laura Artemisa García ante los estudiantes.

Agregó que un estado justo no deja a nadie atrás: “No solo debemos hablar de las juventudes, sino de la diversidad que existe entre ellas. No se trata únicamente de otorgar oportunidades, sino de abrir canales para que sean incluidos, respetados y empoderados en todas las políticas públicas”.

En ese sentido, Laura Artemisa García destacó que en Puebla el gobernador Alejandro Armenta ha hecho de la juventud una prioridad; prueba de ello es la integración de un gabinete que cuenta con secretarios, subsecretarios y directores menores de 25 años, quienes participan activamente con propuestas para mejorar la calidad de vida de las familias poblanas.

