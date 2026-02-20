Modernizan 295 luminarias en la colonia Héroes de Puebla

El Gobierno de la Ciudad, a través de Puebla Brilla, realizó la modernización de 295 luminarias en la colonia Héroes de Puebla, logrando la cobertura del 100 por ciento con tecnología LED en un universo total de 387 puntos de luz, como parte del compromiso por fortalecer la seguridad y mejorar la calidad de vida en las colonias de la capital.

Antes de esta intervención, la colonia contaba únicamente con 92 luminarias LED y 295 luminarias tipo AMC, beneficio que se refleja en mayor eficiencia energética, mejor visibilidad nocturna y reducción en costos de mantenimiento; además, se colocaron siete nuevos puntos de luz, ampliando la cobertura del servicio en beneficio de las y los habitantes.

El secretario de Servicios Públicos, Clemente Gómez Medina, destacó que la estrategia Puebla Brilla representa un esfuerzo integral para reducir las brechas de desigualdad en materia de infraestructura urbana, al priorizar zonas que por años registraron rezagos en iluminación, mejorando con ello la percepción de seguridad y el bienestar de las familias.

Estas acciones adquieren especial relevancia debido a que la colonia Héroes de Puebla presenta un índice de rezago social, por lo que el fortalecimiento del alumbrado público contribuye directamente a generar entornos más seguros, accesibles y dignos, favoreciendo la movilidad y el desarrollo de la vida comunitaria.

Con resultados visibles y de alto impacto social, el Gobierno de la Ciudad reafirma su compromiso de seguir modernizando el sistema de alumbrado público en juntas auxiliares, colonias y unidades habitacionales, consolidando una capital más ordenada, equitativa y que brilla para todas y todos.

