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Joven muere tras accidente en la México-Puebla

Por:
Amaury Jiménez
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La víctima viajaba en un vehículo KIA que quedó completamente destrozado.

Un joven murió la mañana de este viernes tras un accidente en la autopista México-Puebla, a la altura del puente de La María, en la ciudad de Puebla, situación que generó una fuerte movilización de elementos de seguridad.

El choque ocurrió en los carriles centrales con dirección a la junta auxiliar de San Felipe Hueyotlipan. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una camioneta Volkswagen chocó a gran velocidad contra la parte trasera de un vehículo KIA.

En el percance, el joven de aproximadamente 25 años salió proyectado y su muerte fue casi instantánea, quedando su cuerpo a un costado de la vialidad, mientras el automóvil en el que viajaba quedó completamente destrozado.

Testigos del accidente llamaron al número de emergencias 911 para solicitar atención y abanderamiento de la vialidad. Elementos de movilidad y tránsito acudieron al lugar, localizaron el cadáver del joven y lo cubrieron con una manta azul.

La zona del accidente fue acordonada mientras peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) arribaron al sitio para realizar las diligencias correspondientes. La vialidad sufrió congestionamiento, ya que las filas de vehículos llegaron hasta la zona de Cuautlancingo.

Las autoridades no han informado si el otro conductor resultó herido, murió, fue asegurado o escapó del lugar tras el aparatoso choque.

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