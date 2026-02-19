Retiran demanda contra Karol G en EU por supuesto plagio

Los productores musicales Ocean Vibes (Jack Hernández) y Alfr3d Beats (Dick Alfredo Caballero Rodríguez) desistieron voluntariamente de la demanda que interpusieron contra Karol G por presunto plagio en la canción “Gatúbela”, incluida en el álbum “Mañana será bonito”. Además, emitieron una disculpa pública en la que reconocieron que sus acusaciones fueron erróneas.

En documentos judiciales presentados el miércoles 18 de febrero en una corte de Miami, los demandantes acordaron retirar el caso y publicar una disculpa en español e inglés en sus cuentas de YouTube, Instagram y Facebook.

En el texto adjunto a los documentos, Hernández y Rodríguez señalaron que las pruebas, incluidas grabaciones de sesiones de estudio, demostraron que el productor DJ Maff creó y grabó el ritmo de “Gatúbela” dos semanas antes del lanzamiento de “Punto G”, el tema que ellos alegaban como original.

“Ante esta evidencia, hemos decidido desestimar la demanda y ofrecemos nuestras más sinceras disculpas a Karol G y DJ Maff por nuestras afirmaciones erróneas y acusaciones públicas. Nos equivocamos. Les deseamos lo mejor a Karol G, DJ Maff y a los demás demandados”, escribieron.

El álbum “Mañana será bonito”, lanzado en febrero de 2023, ha sido un éxito comercial y de crítica: ganó el premio al Álbum del Año en los Latin Grammy y se convirtió en el primer disco completamente en español de una artista femenina en alcanzar el número 1 del Billboard 200.

Te recomendamos: