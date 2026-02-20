Trump ordena liberar archivos sobre ovnis y vida extraterrestre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que instruirá a agencias federales a identificar y liberar archivos sobre objetos voladores no identificados (OVNIS), fenómenos aéreos no identificados (UAP) y posibles formas de vida extraterrestre.

A través de Truth Social, indicó que el Departamento de Guerra y otras dependencias participarán en la recopilación y publicación de documentos que, dijo, han generado especulación y se trata de información “extremadamente interesante e importante”.

Asimismo, el magnate sostuvo que la medida busca transparentar información debido a que la ciudadanía tiene derecho a conocer la información gubernamental sobre la existencia de vida extraterrestre y fenómenos aéreos no identificados.

El anuncio surge tras declaraciones del expresidente Barack Obama en un pódcast, donde afirmó que los extraterrestres “son reales, pero yo no los he visto”, y negó la existencia de instalaciones secretas, salvo que existiera una gran conspiración.

Posteriormente, el mandatario aseguró que el demócrata “dio información clasificada” y cometió “un grave error”. Añadió que, aunque desconoce si existe vida extraterrestre, es necesario transparentar los archivos oficiales sobre OVNIS y UAP.

No obstante, Barack Obama precisó más tarde en redes sociales que durante su presidencia no vio pruebas de contacto con extraterrestres, aunque consideró probable que exista vida más allá de la Tierra debido a la inmensidad del universo.

En vista del gran interés mostrado, ordenaré al Secretario de Guerra y a otros Departamentos y Agencias pertinentes que inicien el proceso de identificación y divulgación de archivos gubernamentales relacionados… pic.twitter.com/bhQDwhgEnL — Donald Trump en Español (@TruthTrump_es) February 20, 2026

