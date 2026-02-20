Muere Eric Dane, actor de “Grey’s Anatomy” y “Euphoria”

El actor estadounidense Eric Dane, reconocido por su participación en las series Grey’s Anatomy y Euphoria, murió este jueves 19 de febrero a los 53 años, tras una batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), informaron medios especializados.

El deceso ocurrió casi un año después de que el propio actor hiciera público su diagnóstico. La ELA es una enfermedad neurodegenerativa que deteriora progresivamente las funciones musculares y afecta la movilidad, el habla y la respiración.

De acuerdo con la revista People, su familia confirmó la muerte mediante un comunicado, en el que señaló que Eric Dane falleció rodeado de sus seres queridos tras “una valiente batalla” contra la enfermedad.

Alcanzó fama internacional por su papel del doctor Mark Sloan, conocido como “McSteamy”, en Grey’s Anatomy, donde se convirtió en uno de los personajes más populares del drama médico producido por la cadena ABC.

Su participación en la serie consolidó su carrera en la televisión estadounidense. Tras su salida, encabezó proyectos destacados como The Last Ship y participó en la serie juvenil Euphoria, donde interpretó a Cal Jacobs.

En los últimos meses, el histrión estadounidense mostró un visible deterioro físico. No obstante, mantuvo mensajes de fortaleza y respaldo a la investigación sobre la ELA hasta sus últimas apariciones públicas.

