FGE descarta fentanilo en tamales de caso en Huauchinango

La fiscal de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, informó que quedó descartada la presencia de fentanilo en los tamales consumidos por una menor en Huauchinango que fue hospitalizada tras presentar convulsiones; no obstante, la Fiscalía General de la República (FGR) hará sus propios peritajes.

En entrevista con Paty Estrada, en Oro Noticias de 6 a 9, explicó que los estudios realizados —incluido un análisis cromatográfico— arrojaron resultados negativos a fentanilo en los alimentos.

Explicó que la menor llegó al hospital convulsionando, por lo que durante aproximadamente 10 horas recibió medicamentos opioides como parte del tratamiento de urgencia, entre ellos fentanilo; posteriormente se le practicó un antidoping, el cual resultó positivo a esa sustancia.

En ese sentido, señaló que la prueba debió aplicarse antes de suministrar los medicamentos y no después, ya que ello generó una interpretación errónea de los resultados.

La fiscal sostuvo que, hasta el momento, no se configura delito alguno ni existen órdenes de aprehensión, aunque no descartó que pudiera abrirse una investigación adicional si se determina algún tipo de negligencia en la aplicación de protocolos médicos.

“Lo que pasó es una equivocación en el antidoping porque les tomaron la prueba posterior a 10 horas y ya les habían suministrado los medicamentos, pero no existe un tema de negligencia médica, más bien de mala información”, subrayó.

De haber consumido fentanilo, menores habrían perdido la vida

Asimismo, dio a conocer que se comunicó con la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, quien le informó que el organismo realizará sus propios peritajes para corroborar los resultados obtenidos por la autoridad estatal.

Detalló que en la conversación ambas coincidieron en que si los niños hubieran consumido fentanilo, hubieran perdido la vida.

Idamis Pastor sostuvo que la causa probable de la intoxicación fue el consumo de un alimento en mal estado, lo que derivó en la crisis convulsiva.

Recalcó que los tamales fueron analizados por el Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) y no se halló en ellos rastros de fentanilo; incluso dijo que se les realizaron análisis de gases para descartar cualquier otra sustancia.

