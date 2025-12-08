AuronPlay fue hospitalizado y operado de emergencia

El streamer AuronPlay fue ingresado de urgencia en un hospital y sometido a una operación de carácter inmediato tras presentar un dolor intenso que motivó la intervención médica. La noticia se difundió rápidamente entre sus seguidores y medios que cubren la actualidad de creadores de contenido, generando preocupación y mensajes de apoyo.

Tras las pruebas iniciales, los médicos optaron por una cirugía de emergencia para evitar complicaciones mayores. Según los reportes difundidos, la intervención estuvo relacionada con problemas en la vesícula, en concreto la presencia de cálculos que provocaron el cuadro agudo.

Después de la operación, AuronPlay publicó un breve mensaje desde el hospital para tranquilizar a su audiencia, indicando que la intervención había salido bien y que su recuperación iba por buen camino. El equipo médico recomendó reposo y observación postoperatoria, así como ajustes temporales en la rutina y la alimentación para favorecer la recuperación.

El entorno del creador confirmó que se tomará un periodo de descanso y reducirá su actividad en redes y transmisiones en vivo hasta recibir el alta. Colegas, amigos y seguidores enviaron mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación en las distintas plataformas. La comunicación oficial se centraliza en el equipo de AuronPlay para evitar especulaciones y ofrecer partes médicos cuando corresponda.

