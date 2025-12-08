SMDIF anuncia “Desfile de Reyes Magos” en la capital poblana

En el marco de la campaña “Vive el Invierno en Puebla Capital” y con el objetivo de celebrar el espíritu de la temporada con chicos y grandes, el Gobierno de la Ciudad, a través del DIF Puebla Capital, invita a las familias poblanas a disfrutar del tradicional “Desfile de Reyes Magos de la Capital Imparable”, mismo que se llevará a cabo en conjunto con Grupo Telcel.

El desfile tendrá lugar el próximo sábado 3 de enero, en punto de las 18:30 horas, con punto de partida sobre Avenida Juárez y 25 Sur, continuará sobre la 13 Sur y bajará sobre Avenida Reforma – Juan de Palafox y Mendoza hasta concluir en la 6 Norte.

En representación de la presidenta del Patronato del DIF Puebla Capital, MariElise Budib, el director general del organismo, Jesús Alejandro Cortés Carrasco, recordó que las fiestas decembrinas nos conectan con nuestra infancia y seres queridos, y crean recuerdos inolvidables en las y los más chicos de la familia. “Este desfile es más que un recorrido: es un regalo de esperanza para todas las familias que se reúnen para vivir juntos la magia de esta fecha”, detalló.

Explicó que, por segundo año consecutivo, el Gobierno de la Ciudad apuesta por la innovación y el cuidado del medio ambiente con el espectáculo de 140 drones que acompañarán al desfile con figuras luminosas y coreografías aéreas.

“Tendremos dos momentos especiales: el primero, al inicio del desfile, cuando 40 drones despegarán minutos antes del banderazo de salida. Estos drones darán la bienvenida al recorrido dibujando en el cielo formas y símbolos que marcarán el inicio de la celebración. El segundo, al cierre del desfile, cuando 100 drones se elevarán desde la plancha de la Catedral de Puebla, iluminando el corazón de nuestra ciudad con imágenes de los Reyes Magos, estrellas, coronas y figuras que, sin duda, sorprenderán al público”, explicó el director del SMDIF.

De igual forma, resaltó la coordinación que se tiene con Telcel para llevar a cabo este evento, por lo que agradeció al subdirector comercial Región 7, Iván Toxqui, por sumarse a esta celebración con 10 carros alegóricos, a lo que también se sumarán más de 10 bandas de música y bandas de guerra de la capital poblana y municipios conurbados, con lo que se superarán los mil participantes entre músicos y descubiertas.

Por su parte, el director general de Control de Tránsito Municipal, Simón Cano, refirió que los cierres viales iniciarán a las 17:00 horas, y la apertura de calles se hará paulatinamente conforme el desfile vaya avanzando en su trayecto. “Vamos a desplegar 85 elementos, 25 patrullas e implementaremos 73 servicios. Por su parte, Policías de la Ciudad coadyuvarán con efectivos a bordo de bicicletas. La Unidad Canina (K9) brindará seguridad perimetral para cuidado de participantes y asistentes”, aseguró.

Es así como el Gobierno de la Ciudad y el DIF Puebla Capital reafirman su compromiso con la unión familiar y el fortalecimiento del tejido social al ofrecer espacios de sana convivencia para todas las familias poblanas.

